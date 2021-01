Nasce a Modena il museo delle cucine Bompani | settant’anni di storia

Leggi su dire

(Di giovedì 28 gennaio 2021) MODENA – Nel cuore dell’Emilia-Romagna inaugura il primo museo dedicato alla storia dell’elettrodomestico: ‘CUBO.M’ racconta le cucine a marchio Bompani, storica azienda di Modena con stabilimento produttivo a Ostellato, nel ferrarese, in un periodo che abbraccia quasi 70 anni. Un percorso espositivo che si snoda attraverso modelli originali di ogni epoca, immagini storiche, video e testimonianze: dalla nascita nel 1954 in pieno boom economico, fino alla fabbrica a energia solare di oggi, attraverso rivoluzioni culturali, sfide imprenditoriali e cucine che hanno lasciato il segno nella storia del design. Per consentire le visite anche in questo periodo, oggi viene inaugurato il museo con un percorso virtuale: il tour digitale del museo da casa propria.