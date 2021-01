Napoli, strage sulla alla Solfatara: arrestato proprietario del parco privato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Condannato a 6 anni di reclusione il proprietario di un parco privato sul vulcano Solfatara dove nel 2017 persero la vita 3 persone, mamma, papà e figlio. Solo l’ultimogenito riuscì a salvarsi. Era il 12 settembre del 2017 quando Massiliano Carrer insieme a sua moglie Tiziana Zaramella ed al figlio Lorenzo, persero la vita quando caddero in una voragine apertasi sotto i loro piedi e soffocarono a causa dei gas presenti nel sottosuolo del vulcano puteolano. Fu fortunato il figlio più piccolo della famiglia di Venezia. Fortunatamente per lui infatti quella breve gita non gli costò la vita. Una condanna e cinque assoluzioni. Si chiude così, davanti al gup Egle Pilla, il processo con rito abbreviato per la strage alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Condannato a 6 anni di reclusione ildi unsul vulcanodove nel 2017 persero la vita 3 persone, mamma, papà e figlio. Solo l’ultimogenito riuscì a salvarsi. Era il 12 settembre del 2017 quando Massiliano Carrer insieme a sua moglie Tiziana Zaramella ed al figlio Lorenzo, persero la vita quando caddero in una voragine apertasi sotto i loro piedi e soffocarono a causa dei gas presenti nel sottosuolo del vulcano puteolano. Fu fortunato il figlio più piccolo della famiglia di Venezia. Fortunatamente per lui infatti quella breve gita non gli costò la vita. Una condanna e cinque assoluzioni. Si chiude così, davanti al gup Egle Pilla, il processo con rito abbreviato per la...

