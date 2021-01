Napoli-Spezia: Politano gol del 3-0, che assist di Zielinski (VIDEO) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tris partenopeo al Diego Armando Maradona. Il Napoli domina sullo Spezia e al 30? trova il gol del 3-0. La firma è di Matteo Politano che a tu per tu con Krapikas lo supera con un semplice tocco con l’esterno. Ma la vera magia è di Zielinski che taglia la difesa avversaria con un assist da urlo. Bravo anche Politano a scattare in posizione regolare. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tris partenopeo al Diego Armando Maradona. Ildomina sulloe al 30? trova il gol del 3-0. La firma è di Matteoche a tu per tu con Krapikas lo supera con un semplice tocco con l’esterno. Ma la vera magia è diche taglia la difesa avversaria con unda urlo. Bravo anchea scattare in posizione regolare. SportFace.

