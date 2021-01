Napoli – Spezia | le probabili formazioni di Coppa Italia

Leggi su zon

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Questa sera al Maradona si affrontano ile lonel match valido per il passaggio in semifinale diIldi mister Gattuso non vive un buon momento di forma. Diversi sono i punti persi per strada e proprio la sfida casalinga incontro lopotrebbe fornire agli azzurri l’iniezione di fiducia di cui hanno bisogno. Lo, dal suo canto, sta facendo vedere cose molto interessanti. Nel precedente turno diè riuscito ad eliminare la Roma di Fonseca dopo un match acceso e chiacchierato vinto dalle aquile per 2-4 (poi rettificato 0-3 a tavolino). QUI– La svolta per gli uomini di Gattuso potrebbe arrivare con il ...