Napoli-Spezia, Gattuso: “Verrò giudicato dai risultati, perchè mi fate sempre le stesse domande?” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Napoli supera agevolmente lo Spezia per 4-2 e si assicura il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.Coppa Italia, Napoli-Spezia 4-2: azzurri travolgenti, Gattuso si prende la semifinale contro l’AtalantaGli azzurri hanno vendicato la sconfitta subita in campionato e ottenuto una fondamentale vittoria che assicura il passaggio alla semifinale del torneo. Il tecnico dei campani, Rino Gattuso, a rischio esonero dopo gli ultimi risultati in campionato, ha risposto stizzito alle domande legate a un suo possibile addio. Le sue parole ai microfoni della Rai dopo il successo contro i liguri."Mi dà fastidio che sistematicamente mi fanno la domanda che mi devo dimettere. E non capisco perché agli altri non fanno questa domanda. Io e il mio staff ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilsupera agevolmente loper 4-2 e si assicura il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.Coppa Italia,4-2: azzurri travolgenti,si prende la semifinale contro l’AtalantaGli azzurri hanno vendicato la sconfitta subita in campionato e ottenuto una fondamentale vittoria che assicura il passaggio alla semifinale del torneo. Il tecnico dei campani, Rino, a rischio esonero dopo gli ultimiin campionato, ha risposto stizzito allelegate a un suo possibile addio. Le sue parole ai microfoni della Rai dopo il successo contro i liguri."Mi dà fastidio che sistematicamente mi fanno la domanda che mi devo dimettere. E non capisco perché agli altri non fanno questa domanda. Io e il mio staff ...

