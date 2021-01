Napoli-Spezia, Gattuso: “Puntiamo i primi quattro posti. E sulle indisponibilità…” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Vogliamo arrivare tra le prime quattro classificate. Ma nessuno ha mai sottolineato le indisponibilità del Napoli: Osimhen ha giocato sei partite, Mertens manca dal match contro l’Inter. Vorrei vedere se ai nerazzurri mancasse Lukaku. Sono tranquillo, non ho bisogno di fiducia e non voglio ascoltare domande sulle dimissioni. Al Milan mi sono dimesso ma perché credevo di non poter fare di più”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso dopo la vittoria per 4-2 sullo Spezia. La squadra partenopea conquista il pass per la semifinale di Coppa Italia dove affronterà l’Atalanta. Primo tempo dominato per Insigne e compagni e chiuso sul 4-0. Poi un blackout intorno alla mezz’ora della ripresa con due gol in pochi minuti per lo Spezia: “Nel primo tempo abbiamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Vogliamo arrivare tra le primeclassificate. Ma nessuno ha mai sottolineato le indisponibilità del: Osimhen ha giocato sei partite, Mertens manca dal match contro l’Inter. Vorrei vedere se ai nerazzurri mancasse Lukaku. Sono tranquillo, non ho bisogno di fiducia e non voglio ascoltare domandedimissioni. Al Milan mi sono dimesso ma perché credevo di non poter fare di più”. Lo ha detto il tecnico delGennarodopo la vittoria per 4-2 sullo. La squadra partenopea conquista il pass per la semifinale di Coppa Italia dove affronterà l’Atalanta. Primo tempo dominato per Insigne e compagni e chiuso sul 4-0. Poi un blackout intorno alla mezz’ora della ripresa con due gol in pochi minuti per lo: “Nel primo tempo abbiamo ...

sscnapoli : ?? | Le immagini dell’ultimo incontro in #CoppaItalia tra Napoli e Spezia Domani ?? #NapoliSpezia ??… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSpezia ?? - OptaPaolo : 8 - Sono 8 i giocatori del Napoli che hanno preso parte ai 4 gol del 1° tempo contro lo Spezia - nelle ultime 5 sta… - infoitsport : Il Napoli si rialza: 4-2 allo Spezia, in semifinale ora c’è l’Atalanta - infoitsport : Coppa Italia, Napoli in semifinale contro l’Atalanta. Spezia battuto 4-2 -