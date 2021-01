Napoli – Spezia Coppa Italia | streaming | formazioni | precedenti

Leggi su viagginews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il match traè valido per i quarti diin diretta e in tv, dove vederla. Si completa oggi il quadro dei quarti di finale della: stasera infatti conosceremo chi sarà l’avversario dell’Atalanta in una delle due semifinali in programma a partire dalla prossima settimana. Chi tra L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com