Napoli-Spezia 4-2 | Zielinski | “Siamo tutti al fianco di mister Gattuso”

"Siamo tutti al fianco di mister Gattuso. Lavoriamo duro per vincere più partite possibile". Queste le parole di Piotr Zielinski dopo la vittoria del Napoli per 4-2 sullo Spezia ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra partenopea domina e chiude il primo tempo sul 4-0, poi subisce un black out nella ripresa e incassa due gol nel giro di tre minuti: "Il passaggio del turno era la cosa più importante – ha spiegato ai microfoni di Rai Sport – Avremmo dovuto gestire meglio la partita, abbiamo lasciato spazio allo Spezia che in campo aperto gioca bene. Ma in semifinale ci siamo noi".

