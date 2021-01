Napoli-Spezia 4-2, Italiano: “Onorata la Coppa Italia, siamo orgogliosi” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Perdere non piace a nessuno. Ci siamo complicati la partita nel primo tempo con un brutto approccio ma abbiamo onorato la competizione e siamo orgogliosi di questo”. Così il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha commentato la sconfitta per 4-2 contro il Napoli ai quarti di finale. Gyasi e compagni hanno chiuso la prima frazione di gioco sul 4-0: “Nel primo tempo non siamo mai riusciti a palleggiare ed essere aggressivi – ha detto ai microfoni di Rai Sport – Abbiamo lasciato spazio a tanti campioni che ci hanno castigati. Nella ripresa la squadra ha reagito e ha perso con dignità”. Poi sulla lotta salvezza che vede lo Spezia in quindicesima posizione con diciotto punti: “Se l’atteggiamento per le prossime diciannove partite, sarà ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Perdere non piace a nessuno. Cicomplicati la partita nel primo tempo con un brutto approccio ma abbiamo onorato la competizione edi questo”. Così il tecnico delloVincenzoha commentato la sconfitta per 4-2 contro ilai quarti di finale. Gyasi e compagni hanno chiuso la prima frazione di gioco sul 4-0: “Nel primo tempo nonmai riusciti a palleggiare ed essere aggressivi – ha detto ai microfoni di Rai Sport – Abbiamo lasciato spazio a tanti campioni che ci hanno castigati. Nella ripresa la squadra ha reagito e ha perso con dignità”. Poi sulla lotta salvezza che vede loin quindicesima posizione con diciotto punti: “Se l’atteggiamento per le prossime diciannove partite, sarà ...

