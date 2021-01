Napoli, situazione drammatica nel settore penale a causa della pandemia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente della Corte d’Appello di Napoli ha definito drammatica la situazione in cui versa il settore penale. Quest’ultimo ha infatti subito maggiori difficoltà di celebrazione dei processi determinate dalla pandemia. Queste le parole di Giuseppe De Carolis sulla Corte: “Nonostante le difficoltà, è riuscita a contenere la riduzione delle definizioni nella misura del 4% definendo 8.959 procedimenti ma, a fronte di una sopravvenienza di ben 12.604 procedimenti, ha visto aumentare ulteriormente la pendenza di circa il 6% da 52.215 a 55.409?. Per quanto riguarda il settore civile e del lavoro “Registrati numeri particolarmente rilevanti tenuto conto delle difficili condizioni in cui si è svolta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il presidenteCorte d’Appello diha definitolain cui versa il. Quest’ultimo ha infatti subito maggiori difficoltà di celebrazione dei processi determinate dalla. Queste le parole di Giuseppe De Carolis sulla Corte: “Nonostante le difficoltà, è riuscita a contenere la riduzione delle definizioni nella misura del 4% definendo 8.959 procedimenti ma, a fronte di una sopravvenienza di ben 12.604 procedimenti, ha visto aumentare ulteriormente la pendenza di circa il 6% da 52.215 a 55.409?. Per quanto riguarda ilcivile e del lavoro “Registrati numeri particolarmente rilevanti tenuto conto delle difficili condizioni in cui si è svolta ...

