Napoli | ospiti e personale del centro anziani concludono il ciclo di vaccini

Napoli – Completato il processo del richiamo dei vaccini per anziani e dipendenti del centro Oasi San Francesco di Castellammare di Stabia. Luogo dove a novembre si registrò un vero e proprio focolaio. A novembre l'Oasi San Francesco di Castellammare contava la metà degli ospiti contagiati dal Covid e con essi gran parte degli operatori sanitari. Oggi annuncia che sia gli ospiti anziani sia il personale assistente hanno ultimato il secondo ciclo di vaccinazione anti-Covid. In tutto 65 anziani e una quarantina di dipendenti che per la seconda volta sono stati sottoposti dall'Asl Napoli 3 Sud all'iniezione del farmaco brevettato da Pfizer. Divenendo una delle prime Rsa del

