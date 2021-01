Napoli in semifinale di Coppa Italia: Gattuso allontana la crisi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quattro gol per allontanare la crisi, prendersi la semifinale di Coppa Italia e per capire che c'è bisogno di dare una svolta alla stagione. La notte del Napoli regala un sorriso a Gattuso , che ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quattro gol perre la, prendersi ladie per capire che c'è bisogno di dare una svolta alla stagione. La notte delregala un sorriso a, che ...

OptaPaolo : 2 - Il Napoli accede alla semifinale di Coppa Italia per due stagioni di fila per la prima volta dal biennio 2013/1… - SPress24 : Coppa Italia, Napoli-Spezia 4-2: azzurri in semifinale - Le Pagelle - ildesk : Azzurri in semifinale col 4-2 ai liguri, ma ancora una prestazione double face. Primo tempo perfetto, ripresa in af… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Cucchi: 'Napoli, semifinale conquistata comunque con merito' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Cucchi: 'Napoli, semifinale conquistata comunque con merito' -