Napoli, Giuntoli: «Gattuso? Il presidente ha parlato. Sulla compattezza…» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima della gara contro lo Spezia: ecco le dichiarazioni su Gattuso e sul momento Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della gara contro lo Spezia in Coppa Italia. Le sue parole. LA GARA – «Le partite sono tutte importanti, questa per noi lo è molto. Siamo campioni in carica e ci teniamo a fare bella figura. E’ una partita secca, come tutte le finali è molto delicata». Gattuso – «Fa piacere averlo con noi e fanno piacere le parole dette su Gattuso. Siamo tutti molto contenti. Compattezza ritrovata? Non l’avevamo mai persa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano, direttore sportivo del, haprima della gara contro lo Spezia: ecco le dichiarazioni sue sul momento Cristiano, direttore sportivo del, haai microfoni di Rai Sport prima della gara contro lo Spezia in Coppa Italia. Le sue parole. LA GARA – «Le partite sono tutte importanti, questa per noi lo è molto. Siamo campioni in carica e ci teniamo a fare bella figura. E’ una partita secca, come tutte le finali è molto delicata».– «Fa piacere averlo con noi e fanno piacere le parole dette su. Siamo tutti molto contenti. Compattezza ritrovata? Non l’avevamo mai persa». Leggi su Calcionews24.com

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Giuntoli: 'Siamo contenti di Gattuso. Ritrovare la compattezza? Non l'abbiamo mai persa' - 100x100Napoli : Giuntoli fa il punto sul momento del Napoli ai microfoni della Rai - _SiGonfiaLaRete : #Giuntoli: 'Partita importante, ci teniamo a far bene! Mai perso fiducia in #Gattuso' - luludisa1969 : RT @claudioruss: il ds del #Napoli Giuntoli a RAI Sport: 'L'intervento della società e la fiducia a #Gattuso? #NapoliSpezia è molto importa… -