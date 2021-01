Napoli, fermato per spaccio un 49enne già agli arresti domiciliari (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la serata di mercoledì 27 gennaio, la polizia ha effettuato un arresto per spaccio di droga ad un uomo di 49 agli arresti domiciliari. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il controllo di una persona agli arresti domiciliari per reati contro la fede pubblica, hanno rinvenuto cocaine e bilancino. La scoperta è avvenuta nell’abitazione dell’uomo, in via Carriera Grande, 6 involucri contenenti complessivamente 4,40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione elettronico e 100 euro. Vincenzo Russolillo, 49enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la serata di mercoledì 27 gennaio, la polizia ha effettuato un arresto perdi droga ad un uomo di 49. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il controllo di una personaper reati contro la fede pubblica, hanno rinvenuto cocaine e bilancino. La scoperta è avvenuta nell’abitazione dell’uomo, in via Carriera Grande, 6 involucri contenenti complessivamente 4,40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione elettronico e 100 euro. Vincenzo Russolillo,napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

