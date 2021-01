Napoli, De Laurentiis pensa e sfoglia la rosa: contatti per il dopo Gattuso (Di giovedì 28 gennaio 2021) Momenti di riflessione in casa Napoli dopo il brutto (e brusco) ko esterno rimediato al Bentegodi (3-1) contro l’ottimo Hellas Verona di Ivan Juric. Gennaro Gattuso, attuale tecnico dei partenopei, è oggetto di valutazione per tutta la dirigenza azzurra. Aurelio De Laurentiis, patron vulcano dei campani, starebbe già allacciando dei rapporti “conoscitivi” con possibili sostituti. Ecco tutte le possibilità analizzate sfogliando la rosa a disposizione del presidente. De Laurentiis: possibile cambio in panchina? C’è davvero la possibilità concreta di assistere ad un cambio in panchina del Napoli? L’allontanamento di Gennaro Gattuso, almeno a breve giro di posta, sembra davvero complicato. Per il momento, appunto. La classifica dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Momenti di riflessione in casail brutto (e brusco) ko esterno rimediato al Bentegodi (3-1) contro l’ottimo Hellas Verona di Ivan Juric. Gennaro, attuale tecnico dei partenopei, è oggetto di valutazione per tutta la dirigenza azzurra. Aurelio De, patron vulcano dei campani, starebbe già allacciando dei rapporti “conoscitivi” con possibili sostituti. Ecco tutte le possibilità analizzatendo laa disposizione del presidente. De: possibile cambio in panchina? C’è davvero la possibilità concreta di assistere ad un cambio in panchina del? L’allontanamento di Gennaro, almeno a breve giro di posta, sembra davvero complicato. Per il momento, appunto. La classifica dei ...

