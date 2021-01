Napoli, Dad o in presenza? Assessore propone: “Che sceglano le famiglie” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa è stata la settimana dei ritorni a scuola per gli studenti delle medie e la prossima torneranno in presenza anche i ragazzi del liceo. Molti però sostengono che sia comunque più sicuro restare sull’onda della dad per avere una maggiore sicurezza. Proprio basandosi su questa idea, l’Assessore Nino Simeone ha avanzato la proposta di scegliere, da studente a studente, la modalità didattica. Dopo mesi di lezioni a casa anche i ragazzi delle medie sono tornati in presenze. Studenti che a stento si conoscono dal vivo e che sono stati felicissimi di rientrare in aula. Ci sono però alcune famiglie che non sono dello stesso avviso. Secondo queste infatti i rischi di contagio sarebbero comunque troppo alti e preferirebbero proseguire le lezioni a distanza. Per questo motivo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa è stata la settimana dei ritorni a scuola per gli studenti delle medie e la prossima torneranno inanche i ragazzi del liceo. Molti però sostengono che sia comunque più sicuro restare sull’onda della dad per avere una maggiore sicurezza. Proprio basandosi su questa idea, l’Nino Simeone ha avanzato la proposta di scegliere, da studente a studente, la modalità didattica. Dopo mesi di lezioni a casa anche i ragazzi delle medie sono tornati in presenze. Studenti che a stento si conoscono dal vivo e che sono stati felicissimi di rientrare in aula. Ci sono però alcuneche non sono dello stesso avviso. Secondo queste infatti i rischi di contagio sarebbero comunque troppo alti e preferirebbero proseguire le lezioni a distanza. Per questo motivo ...

