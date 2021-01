Napoli, assembramenti fuori da una scuola media | video (Di giovedì 28 gennaio 2021) assembramenti fuori da una scuola media a Napoli. Tantissimi i ragazzi contenti di rivedere i propri compagni e di tornare sui banchi. Peccato che non si sia stabilito un ordine per l'entrata scaglionata degli studenti e si siano ritrovati tutti insieme fuori dai cancelli. Le immagini dei genitori preoccupati stanno facendo il giro sui social media. Guarda tutti i video Assembramento Roma Scarpe NoneAssembramento Centro Commerciale NoneAssembramento Primark Roma None Leggi su panorama (Di giovedì 28 gennaio 2021)da una. Tantissimi i ragazzi contenti di rivedere i propri compagni e di tornare sui banchi. Peccato che non si sia stabilito un ordine per l'entrata scaglionata degli studenti e si siano ritrovati tutti insiemedai cancelli. Le immagini dei genitori preoccupati stanno facendo il giro sui social. Guarda tutti iAssembramento Roma Scarpe NoneAssembramento Centro Commerciale NoneAssembramento Primark Roma None

Ultime Notizie dalla rete : Napoli assembramenti Napoli, assembramenti al centro storico: uomo aggredisce poliziotti durante un controllo Fanpage.it Covid: De Luca, didattica in presenza non oltre il 50%

La didattica in presenza non sia superiore al 50 per cento, assicurando al resto della classe - in particolare agli alunni i cui genitori ne facciano espressa richiesta - un collegamento on line per l ...

Campania, Covid-19: raccomandazione di De Luca su attività scolastica per i dirigenti scolastici

Nella riunione con l’unità di crisi della regione Campania sono emerse alcune situazioni critiche in merito ad alcuni contagi nelle scuole della Campania ...

