IlmsgitSport : Naomi Osaka entra nel calcio: ha acquistato una squadra professionistica americana - ilmessaggeroit : Naomi Osaka entra nel calcio: ha acquistato una squadra professionistica americana - Agenzia_Ansa : #Tennis, Naomi #Osaka acquista una squadra di calcio femminile La n.3 del mondo investe nel North Carolina Courage,… - sportli26181512 : Naomi Osaka nuova presidentessa del North Carolina Courage: La tennista, numero 3 al mondo, decide di investire nel… - fisco24_info : Tennis, Naomi Osaka acquista una squadra di calcio femminile: La n.3 del mondo investe nel North Carolina, 'ispirer… -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Osaka

Three-time Grand Slam singles champion Naomi Osaka has invested in the North Carolina Courage of the National Women's Soccer League, citing a desire to support women as role models and leaders. Osaka ...Multiple Grand Slam champion Naomi Osaka has joined the ownership structure of National Women's Soccer League (NWSL) team North Carolina Courage.