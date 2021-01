Naomi Campbell, la prima foto da modella: aveva solo 15 anni, fan incantati (Di giovedì 28 gennaio 2021) La prima foto da modella di Naomi Campbell incanta i fan: la super top model aveva solo 15 anni, che schianto! La Venere Nera, Naomi Campbell, è una delle donne più famose al mondo. La super top model, classe ’70, è tra le 50 donne più belle di tutto il pianeta. E’ nata a Streatham, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladadiincanta i fan: la super top model15, che schianto! La Venere Nera,, è una delle donne più famose al mondo. La super top model, classe ’70, è tra le 50 donne più belle di tutto il pianeta. E’ nata a Streatham, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

rtl1025 : ?? Naomi #Campbell a #Sanremo2021. Sarà la co-conduttrice della prima serata. Lo annuncia Amadeus in un'intervista a… - kyaralasconi : @FAB_MERCURIO Naomi Campbell 50 ANNI ... La Venere Nera Musa ispiratrice di molti maestri di moda Una delle donne… - gold__rush__ : Amadeus guardami negli occhi non hai ingaggiato Naomi Campbell per dimetterti il giorno dopo Ama la mia vita dipende da te guardami - franchelaz : Fatemi capire: Naomi Campbell a Sanremo ... quel demente di Amadeus vuole il pubblico ma la gente muore non ci sono… - elebenny98 : RT @balc_anus: Mara Venier quando incontrerà Naomi Campbell durante la prima serata di #sanremo2021 -