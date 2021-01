Naike Rivelli dipinge opere d’arte con i peli pubici: nasce la Vulva Art (Di giovedì 28 gennaio 2021) Naike Rivelli si lancia in un tutorial social che consiste nel dipingere con i peli pubici. “Devi avere il pelo lungo, spiega la Rivelli, perché se non hai il pelo non puoi fare l’arte della Vulva”. Naike Rivelli si lancia in un tutorial social, “Vulva Art”, insieme a mamma Ornella che consiste nel dipingere un quadro con i peli pubici. Naike colora prima i peli e poi fa il calco sul foglio con l’aiuto della mamma. La Rivelli, dopo la dimostrazione, mostra un carrellata di quadri già fatti, alcuni già incorniciati. La Rivelli ha postato il video del tutorial sul suo profilo Instagram ,dove non ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021)si lancia in un tutorial social che consiste nelre con i. “Devi avere il pelo lungo, spiega la, perché se non hai il pelo non puoi fare l’arte della”.si lancia in un tutorial social, “Art”, insieme a mamma Ornella che consiste nelre un quadro con icolora prima ie poi fa il calco sul foglio con l’aiuto della mamma. La, dopo la dimostrazione, mostra un carrellata di quadri già fatti, alcuni già incorniciati. Laha postato il video del tutorial sul suo profilo Instagram ,dove non ...

LuBennet : Oggi qui per parlarvi di Naike Rivelli che parla della Vulva Art, l'arte espressa solo se c'hai i peli alla vagina.… - rimbvaud : scioccata da naike rivelli che prima si dipinge i peli della vanessa e poi la usa per creare delle tele - DonnaGlamour : L’arte “piccante” di Naike Rivelli (insieme a mamma Ornella Muti) - GossipItalia3 : Naike Rivelli, l’ultima trovata su Instagram sconvolge: sua assistente la madre Ornella #gossipitalianews - NEROaMETAno : RT @DoraEbasta: Il problema non è solo Naike Rivelli che inventa l'arte della vulva, il problema non è neanche sua madre che l'appoggia in… -