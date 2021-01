N26 raggiunge 7 milioni di clienti ma chiude il 2020 in rosso di 110 milioni

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – La banca digitale N26 ha acquisito duedi nuovinelndo l’anno a quota settediin Europa e negli Stati Uniti. Nell’anno appena concluso N26 ha visto i volumi delle transazionire i massimi storici, pari a oltre 5,5 miliardi di euro mensili, e ha raccolto ulteriori capitali, portando il finanziamento totale a oltre 800di euro. La società ha detto che, pur continuando ad aumentare i ricavi, ha registrato perdite per circa 110di euroin Europa, comunque in calo del 33% rispetto ai 165di euro del 2019. N26 si sta preparando ...

