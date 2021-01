Musica: 'Abbiamo perso tutti', Stona canta disorientamento e nuove consapevolezze (2) (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - L'intero progetto, ancora una volta prodotto da Guido Guglielminetti, storico produttore di Francesco De Gregori, oltre che musicista con collaborazioni di peso (da Battisti a Ivano Fossati, Loredana Bertè, Mia Martini, Lucio Dalla), è stato anticipato a maggio 2020 dal singolo 'Io sono Marco': "Un brano - dice Stona - che tocca un tema delicato come quello dell'autismo e che ha incontrato contro ogni previsione l'approvazione del mio piccolo pubblico che ha iniziato a guardarmi con un occhio diverso rafforzando in me l'idea del proseguire nel mio progetto". Oltre a 'Abbiamo perso tutti' e 'Io sono Marco', compongono l'Ep 'La strada di casa' e 'Anime perse'. Casa, osserva Stona, "è dove sono gli affetti, i ricordi, le risate, le nottate; è importante ricordarsi sempre da dove si viene per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - L'intero progetto, ancora una volta prodotto da Guido Guglielminetti, storico produttore di Francesco De Gregori, oltre che musicista con collaborazioni di peso (da Battisti a Ivano Fossati, Loredana Bertè, Mia Martini, Lucio Dalla), è stato anticipato a maggio 2020 dal singolo 'Io sono Marco': "Un brano - dice- che tocca un tema delicato come quello dell'autismo e che ha incontrato contro ogni previsione l'approvazione del mio piccolo pubblico che ha iniziato a guardarmi con un occhio diverso rafforzando in me l'idea del proseguire nel mio progetto". Oltre a '' e 'Io sono Marco', compongono l'Ep 'La strada di casa' e 'Anime perse'. Casa, osserva, "è dove sono gli affetti, i ricordi, le risate, le nottate; è importante ricordarsi sempre da dove si viene per ...

team_world : Ormai l’abbiamo imparato, con Zayn è una sorpresa continua, soprattutto se si tratta di ARTE?? Online su YouTube du… - TV7Benevento : Musica: 'Abbiamo perso tutti', Stona canta disorientamento e nuove consapevolezze (2)... - massyscalinci : @rachele98_ 'I veri fan apprezzano tutta la musica del proprio idolo', ma lo sa che non abbiamo 5 anni? ???? - FanGirl70574991 : RT @caeruleusfreya: tutti d'accordo sul fatto che il 70% degli stream di #Guacamole venga dall'Indonesia perché noi italiani non abbiamo id… - caeruleusfreya : tutti d'accordo sul fatto che il 70% degli stream di #Guacamole venga dall'Indonesia perché noi italiani non abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica Abbiamo Juraj Valcuha: “Ogni popolo si identifica con la musica e la cultura” La Stampa Musica: 'Abbiamo perso tutti', Stona canta disorientamento e nuove consapevolezze (2)

(Adnkronos) - L'intero progetto, ancora una volta prodotto da Guido Guglielminetti, storico produttore di Francesco De Gregori, oltre che musicista ...

(Adnkronos) - L'intero progetto, ancora una volta prodotto da Guido Guglielminetti, storico produttore di Francesco De Gregori, oltre che musicista ...