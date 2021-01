Musei: Villa Ambrogiana a Montelupo sarà una delle sedi degli 'Uffizi diffusi' (2) (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Eike Schmidt ha messo in luce come l'idea degli 'Uffizi diffusi' arrivi da lontano e ha accennato alle opere che potranno trovare una collocazione a Montelupo. "L'idea degli Uffizi diffusi non è nostra, ma di Cosimo I de' Medici e di Anna Maria Luisa de'Medici, che il 31 ottobre 1737 lega il patrimonio mediceo alla Toscana e alla sua capitale. Questa è la vocazione della Galleria e questa idea ci consentirà di dare visibilità alle tante opere conservate nei nostri depositi, che potranno tornare nei loro luoghi originari - ha spiegato Schmidt - Qui all'Ambrogiana fra il 1600 e il 1700 si trovavano centinaia di opere e questo è il luogo giusto dove riportarle. Il nostro parte proprio dalla rinascita di due luoghi simbolo: la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Eike Schmidt ha messo in luce come l'idea' arrivi da lontano e ha accennato alle opere che potranno trovare una collocazione a. "L'ideanon è nostra, ma di Cosimo I de' Medici e di Anna Maria Luisa de'Medici, che il 31 ottobre 1737 lega il patrimonio mediceo alla Toscana e alla sua capitale. Questa è la vocazione della Galleria e questa idea ci consentirà di dare visibilità alle tante opere conservate nei nostri depositi, che potranno tornare nei loro luoghi originari - ha spiegato Schmidt - Qui all'fra il 1600 e il 1700 si trovavano centinaia di opere e questo è il luogo giusto dove riportarle. Il nostro parte proprio dalla rinascita di due luoghi simbolo: la ...

Montelupo, la Villa dell'Ambrogiana da ex manicomio a museo del network "Uffizi diffusi"

Siglato il patto tra i sindaci della zona, la Regione e il direttore dell'istituzione fiorentina, Eike Schmidt ...

Villa Ambrogiana Montelupo sarà una delle sedi degli ‘Uffizi diffusi’

Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani durante un sopralluogo con il direttore degli Uffizi Eike Schmidt alla villa medicea dell'Ambrogiana ...

