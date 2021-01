Multa di 250 euro al proprietario che non aveva registrato il cane (senza microchip) all'anagrafe canina (Di giovedì 28 gennaio 2021) FALCONARA - La fuga del cagnolino costa una sanzione di 250 euro al proprietario, che non lo aveva registrato all'anagrafe canina. Il cane di piccola taglia, nella giornata di martedì 26 gennaio, era ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 28 gennaio 2021) FALCONARA - La fuga del cagnolino costa una sanzione di 250al, che non loall'. Ildi piccola taglia, nella giornata di martedì 26 gennaio, era ...

FALCONARA - La fuga del cagnolino costa una sanzione di 250 euro al proprietario, che non lo aveva registrato all'anagrafe canina. Il cane di piccola taglia, nella giornata ...

Vaccini, farmacista distrugge 500 dosi di Moderna e confessa: «C'è un complotto». Rischia 20 anni di carcere

Un farmacista statunitense ha accettato di dichiararsi colpevole di manomissione delle fiale di vaccino Covid perché credeva che le somministrazioni potessero «danneggiare il Dna ...

