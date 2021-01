Mps | Cda | senza m&a rafforzamento patrimoniale di 2 | 5 mld**

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Nel caso in cui la realizzazione di una soluzione strutturale non dovesse avvenire in un orizzonte di breve/medio termine, il Capital Plan prevede undi 2,5 miliardi di euro che, se realizzato, è previsto avvenire a condizioni di mercato e con la partecipazione pro-quota dello Stato italiano". Lo rende noto Mps in un comunicato al termine del Cda. Ilè soggetto all'approvazione degli azionisti. Sulla base delle prime interlocuzioni intercorse con DG Comp la Banca dovrà presentare ulteriori misure di compensazione per il mancato rispetto di alcuni commitment definiti nel Piano di Ristrutturazione 2017-2021.

Il Cda del Monte dei Paschi si riunisce per discutere delle strade per rimpinguare il patrimonio e garantire continuità in assenza, per il momento, di un compratore all'orizzonte. Per ridurre la pr ...Torna la volatilità sui mercati in balia dell'andamento di Wall Street. Dopo una prima parte della seduta in deciso calo, Piazza Affari tenta la strada della risalita sulla scia degli indici Usa che r ...