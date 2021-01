MotoGP, Marc Marquez dà buoni segnali in allenamento, potrebbe tornare in moto a breve? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Marc Marquez prosegue con rinnovato vigore nel suo percorso di riabilitazione e recupero in vista del tanto agognato rientro in pianta stabile in motoGP. Il fuoriclasse spagnolo, dopo aver annunciato l’inizio ufficiale dei suoi allenamenti nei giorni scorsi, conferma che gli sforzi, a quanto pare, stiano andando nella giusta direzione. Dopo la terza operazione subita al braccio, il 3 dicembre, Marc Marquez è rimasto in silenzio a lungo, non rilasciando nemmeno aggiornamenti sui suoi canali social, limitandosi agli auguri di Natale e Capodanno. Ma, da quando l’otto volte campione del mondo ha completato la sua prima sessione indoor in bici una settimana fa, ha iniziato di nuovo a fornire informazioni regolari sul programma di allenamento. Un programma che va in crescita ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021)prosegue con rinnovato vigore nel suo percorso di riabilitazione e recupero in vista del tanto agognato rientro in pianta stabile in. Il fuoriclasse spagnolo, dopo aver annunciato l’inizio ufficiale dei suoi allenamenti nei giorni scorsi, conferma che gli sforzi, a quanto pare, stiano andando nella giusta direzione. Dopo la terza operazione subita al braccio, il 3 dicembre,è rimasto in silenzio a lungo, non rilasciando nemmeno aggiornamenti sui suoi canali social, limitandosi agli auguri di Natale e Capodanno. Ma, da quando l’otto volte campione del mondo ha completato la sua prima sessione indoor in bici una settimana fa, ha iniziato di nuovo a fornire informazioni regolari sul programma di. Un programma che va in crescita ...

