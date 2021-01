MotoGP | Kevin Schwantz | “Mi sono offerto di aiutare la Suzuki | ma non a tempo pieno Non c’era l’opportunità”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) In casasta per partire un nuovo ciclo, dopo il passaggio di Davide Brivio in Formula 1 alla guida del Team Alpine, con il capo progetto Shinichi Sahara che dovrebbe prendere il suo posto diventando di fatto il nuovo team manager almeno fino al 2022. La casa di Hamamatsu, reduce dallo straordinario titolo iridato conquistato incon il pilota spagnolo Joan Mir, deve adesso voltare pagina e continuare a sviluppare un progetto attualmente vincente. “Immaginando il punto di vista di Brivio si sarà detto che avrebbe affrontato una nuova sfida, in un mondo completamente diverso, e avrebbe voluto davvero entrarci per cercare di avere successo. E non c’è dubbio che ci riuscirà. Allamancherà assolutamente“, ha dichiarato l’ex campione del mondo, leggenda del motociclismo e ...

