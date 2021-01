Morta per Covid l'influencer negazionista brasiliana 'star' dei social, aveva 23 anni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Era diventata una paladina dei negazionisti brasiliani sui social ed aveva anche aperto un canale Youtube per minimizzare gli effetti della pandemia di Covid - 19. Ygona Moura è Morta di Covid a 23 ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Era diventata una paladina dei negazionisti brasiliani suiedanche aperto un canale Youtube per minimizzare gli effetti della pandemia di- 19. Ygona Moura èdia 23 ...

Tg3web : Dopo la vicenda della bambina morta soffocata, forse per una sfida su TikTok, il social è di nuovo al centro di un'… - fanpage : Era stata l'icona dei volontari del primo lockdown. Claudia è morta nel giorno del suo compleanno. - ParamountItalia : “Ogni volta che sentirò nitrire un cavallo penserò per sempre all'indimenticabile Frau Blücher di Cloris”… - RussoMu : RT @Pericle2V: @gpoko @fattoquotidiano Sotto scacco c'è l'Italia intera per colpa di questi fascistelli idioti di italia morta. - Jovinow : Italia Morta Riad: l’imbarazzo di Renzi a spasso per il mondo in piena pandemia dopo aver fatto cadere il Governo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta per Morta per Covid l'influencer negazionista brasiliana star dei social, aveva 23 anni Il Messaggero Medico e infermiera a processo per la morte di una paziente

BORGO MANTOVANO. È entrato nel vivo il processo per omicidio colposo che vede sul banco degli imputati il dottor Giovanni Paganini, del reparto di Medicina dell’ospedale di Pieve di Coriano, e l’infer ...

Morta per Covid l'influencer negazionista brasiliana "star" dei social, aveva 23 anni

Era diventata una paladina dei negazionisti brasiliani sui social ed aveva anche aperto un canale Youtube per minimizzare gli effetti della pandemia di Covid-19. Ygona Moura è morta di Covid ...

BORGO MANTOVANO. È entrato nel vivo il processo per omicidio colposo che vede sul banco degli imputati il dottor Giovanni Paganini, del reparto di Medicina dell’ospedale di Pieve di Coriano, e l’infer ...Era diventata una paladina dei negazionisti brasiliani sui social ed aveva anche aperto un canale Youtube per minimizzare gli effetti della pandemia di Covid-19. Ygona Moura è morta di Covid ...