Monoclonali, l’Aifa che li ha snobbati per mesi ora scopre che c’è la fila per usarli: ‘Bando prorogato’. Ricciardi: ‘Stiamo perdendo tempo’ (Di giovedì 28 gennaio 2021) Li ha snobbati per mesi, ora scopre che c’è la fila per utilizzarli. l’Aifa fa sapere di aver prorogato di 15 giorni il “bando per lo studio sugli anticorpi Monoclonali”, i farmaci che abbattono la carica del virus nella fase iniziale dell’infezione e possono anche garantire un’immunità limitata nel tempo. Era stato emanato il 15 gennaio su impulso del presidente Giorgio Palù, sembrava la svolta dopo mesi di incomprensibile inerzia. Ora la call è stata prorogata di due settimane, fino al 15 febbraio, come non fosse stato perso abbastanza tempo. Perché? Stando alla comunicazione dell’Agenzia “per le molte richieste arrivate da diversi ricercatori di avere più tempo per costruire e presentare la loro proposta di studio”. Il bando ha lo scopo di “verificare se gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Li haper, orache c’è laper utilizzarli.fa sapere di aver prorogato di 15 giorni il “bando per lo studio sugli anticorpi”, i farmaci che abbattono la carica del virus nella fase iniziale dell’infezione e possono anche garantire un’immunità limitata nel tempo. Era stato emanato il 15 gennaio su impulso del presidente Giorgio Palù, sembrava la svolta dopodi incomprensibile inerzia. Ora la call è stata prorogata di due settimane, fino al 15 febbraio, come non fosse stato perso abbastanza tempo. Perché? Stando alla comunicazione dell’Agenzia “per le molte richieste arrivate da diversi ricercatori di avere più tempo per costruire e presentare la loro proposta di studio”. Il bando ha lo scopo di “verificare se gli ...

mafaldina61 : RT @valy_s: La richiesta di anticorpi monoclonali è così alta che Elli Lilly è costretta a pianificare la produzione per soddisfare tutti U… - zappas10 : RT @valy_s: La richiesta di anticorpi monoclonali è così alta che Elli Lilly è costretta a pianificare la produzione per soddisfare tutti U… - filo_78 : RT @valy_s: La richiesta di anticorpi monoclonali è così alta che Elli Lilly è costretta a pianificare la produzione per soddisfare tutti U… - LuigiF97101292 : RT @valy_s: La richiesta di anticorpi monoclonali è così alta che Elli Lilly è costretta a pianificare la produzione per soddisfare tutti U… - spinassunta : RT @valy_s: La richiesta di anticorpi monoclonali è così alta che Elli Lilly è costretta a pianificare la produzione per soddisfare tutti U… -