Molte regioni passano alla zona gialla: ecco chi cambia domani

Partiamo dunque con la situazione attuale. ecco come sono ripartite le regioni alla data odierna. Area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana. Area arancione: Sardegna, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Lombardia. Area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia. 

Dobbiamo avere presente innanzitutto il calendario: per poter passare in una zona inferiore (dall'arancione al giallo ad esempio) devono trascorrere almeno due settimane e i dati di due monitoraggi consecutivi devono riportare i giusti parametri. In concreto domani (venerdì) dovrebbero sicuramente avere i requisiti per il passaggio in zona gialla l'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Lombardia.

ROMA. – Sono almeno 9 le regioni che sperano di passare in zona gialla e riaprire a partire da domenica bar e ristoranti, almeno per il pranzo. Ma in attesa del monitoraggio, a tenere banco sono ancor ...

Regioni in zona bianca dal 31 gennaio. Innanzitutto partiamo col dire che nessuna regione possiede purtroppo i requisiti per migrare alla zona bianca. Altro venerdì cruciale quello del 29 gennaio, per ...

