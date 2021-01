Minori online, lo Spid per iscriversi ai social? Pura fantasia. Serve tecnologia (ed educazione) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oggi è la giornata internazionale della privacy e sulla testa dei social network pende una bella tegola: il Garante della Privacy italiano ha aperto un fascicolo su Facebook e Instagram. In sostanza, vuole sapere dalla piattaforma di Mark Zuckerberg come sia possibile che la bambina di dieci anni morta a Palermo qualche giorno fa per una presunta challenge su Tik Tok pare avesse almeno due profili su Facebook e chiede di verificare che non ce ne fossero anche su Instagram. Se le regole della piattaforma prevedono che non si possa avere un account quando si hanno meno di 13 anni e quelle italiane che sotto i 14 anni ci voglia l’autorizzazione dei genitori, come è possibile che la bambina fosse presente e così esposta? Semplicemente, sempre più spesso i ragazzini dichiarano una età diversa e i social non controllano se questo sia vero oppure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oggi è la giornata internazionale della privacy e sulla testa deinetwork pende una bella tegola: il Garante della Privacy italiano ha aperto un fascicolo su Facebook e Instagram. In sostanza, vuole sapere dalla piattaforma di Mark Zuckerberg come sia possibile che la bambina di dieci anni morta a Palermo qualche giorno fa per una presunta challenge su Tik Tok pare avesse almeno due profili su Facebook e chiede di verificare che non ce ne fossero anche su Instagram. Se le regole della piattaforma prevedono che non si possa avere un account quando si hanno meno di 13 anni e quelle italiane che sotto i 14 anni ci voglia l’autorizzazione dei genitori, come è possibile che la bambina fosse presente e così esposta? Semplicemente, sempre più spesso i ragazzini dichiarano una età diversa e inon controllano se questo sia vero oppure ...

