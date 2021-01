Minori e privacy, anche Facebook e Instagram sotto la lente del Garante (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo TikTok pare che sia giunta la volta dei social di Mark Zuckerberg: con un comunicato stampa piuttosto sintetico il Garante per la privacy ha infatti comunicato di aver aperto un fascicolo su Facebook e Instagram. L’intervento dunque si va a inscrivere in una più ampia serie di provvedimenti, che ha avuto inizio pochi giorni fa, a seguito della morte di una bambina di dieci anni probabilmente a causa di una sfida su TikTok, col blocco del social per gli utenti senza accertamento d’età. “Nei giorni scorsi alcuni articoli di stampa hanno riportato la notizia che la minore avrebbe diversi profili aperti sui due social network”, si legge infatti nel comunicato stampa. “L’Autorità ha dunque chiesto a Facebook, che controlla anche Instagram, di fornire una serie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo TikTok pare che sia giunta la volta dei social di Mark Zuckerberg: con un comunicato stampa piuttosto sintetico ilper laha infatti comunicato di aver aperto un fascicolo su. L’intervento dunque si va a inscrivere in una più ampia serie di provvedimenti, che ha avuto inizio pochi giorni fa, a seguito della morte di una bambina di dieci anni probabilmente a causa di una sfida su TikTok, col blocco del social per gli utenti senza accertamento d’età. “Nei giorni scorsi alcuni articoli di stampa hanno riportato la notizia che la minore avrebbe diversi profili aperti sui due social network”, si legge infatti nel comunicato stampa. “L’Autorità ha dunque chiesto a, che controlla, di fornire una serie di ...

