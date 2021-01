Minacce di morte per Renato Schifani: una busta con proiettile davanti all’abitazione dell’ex presidente del Senato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una busta con dentro un proiettile è stata trovata davanti all’abitazione a Roma di Renato Schifani, Senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato. Schifani, che dallo scorso novembre è consigliere politico di Silvio Berlusconi, era già stato oggetto di intimidazioni a luglio 2020, con una lettera, recapitata a Palazzo Madama, che minacciava: “Farai una brutta fine presto. Presto ti faremo fuori. Morirai fra mille dolori, la tua fine è vicina, raccomandati l’anima a Dio”. Numerose le dimostrazioni di solidarietà da parte dei colleghi a Schifani. “Questa rappresenta una inquietante escalation delle Minacce che aveva già ricevuto in passato”, ha scritto in una nota la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Unacon dentro unè stata trovataa Roma dire di Forza Italia ed exdel, che dallo scorso novembre è consigliere politico di Silvio Berlusconi, era già stato oggetto di intimidazioni a luglio 2020, con una lettera, recapitata a Palazzo Madama, che minacciava: “Farai una brutta fine presto. Presto ti faremo fuori. Morirai fra mille dolori, la tua fine è vicina, raccomandati l’anima a Dio”. Numerose le dimostrazioni di solidarietà da parte dei colleghi a. “Questa rappresenta una inquietante escalation delleche aveva già ricevuto in passato”, ha scritto in una nota la ...

fabionda70 : @MarilaGennaro @SerieA atto di serietà da parte di @SerieA e @FIGC sarebbe squalifica a vita di #Lukaku per aggre… - heyminimonkey : @affannant Eh esatto, veramente Tommaso si è preso le minacce di morte al tempo della nomination a Stefania e lei c… - MandyFresco : @Pirichello Non dobbiamo far passare sta cosa, per minacce di morte ti meriti 4 giorni di squalifica, il milan non… - SoloMilan68 : @sognorossonero @ilgianky2 Beh giustamente il reato di minacce precede che in caso di provocazione e risposta con m… - sonopienaa : RT @moruccinoemi: zaia gorzi che interviene a fare la colomba della pace ma quando il fratello riceveva minacce di morte e auguri di essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte Colombia: minacce di morte a Francisco Vera, ambientalista di 11 anni la Repubblica Affitta un capannone, ma è una truffa: chiede indietro 7mila euro di caparra e viene minacciato di morte

ANCONA - Paga la caparra per ottenere in affitto un capannone agricolo, ma non ne entra mai in possesso. Reclama più volte le chiavi della struttura alla coppia con cui aveva ...

Minacce a Schifani, l’ex presidente del Senato: “La mia attività non cambia”

ROMA – Una busta contenente un proiettile è stata recapitata all’abitazione romana di Renato Schifani, senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato. Schifani, che dallo scorso novembre è consi ...

ANCONA - Paga la caparra per ottenere in affitto un capannone agricolo, ma non ne entra mai in possesso. Reclama più volte le chiavi della struttura alla coppia con cui aveva ...ROMA – Una busta contenente un proiettile è stata recapitata all’abitazione romana di Renato Schifani, senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato. Schifani, che dallo scorso novembre è consi ...