Milly Carlucci vs Signorini: le parole al vetriolo della conduttrice (Di giovedì 28 gennaio 2021) Guerra tra conduttori? O solo scambi di messaggi cortesi? In realtà quello che è successo tra Milly Carlucci, prossima alla conduzione de Il Cantante Mascherato che debutta domani sera in piena concorrenza con il Grande Fratello Vip consolidato negli ascolti da più di 4 mesi, e Alfonso Signorini sembra essere più un testa a testa alla ricerca della crescita degli ascolti. Il direttore di Chi nei giorni scorsi ha espresso la sua opinione in merito al fatto che il programma di Milly Carlucci non possa ledere agli ascolti del GFVIP, è certo del suo reality anche se ormai è in dirittura d'arrivo: "Contro questo mio Grande Fratello la Rai ha schierato chiunque. Che si chiami Fiorello, Montalbano, Luca Argentero o Carlo Conti… Che volete che mi faccia una Milly ...

