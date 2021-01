Milano: una nuove torre 'verde' vicino al Pirellino (Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Il 'Pirellino' di Milano, in via Pirelli 39, avrà al suo fianco una riedizione del Bosco verticale, una torre verde residenziale che con 1.700 metri quadri di vegetazione ridisegnerà lo skyline del quartiere Porta Nuova, tra Centrale e lo scalo Farini. E' quanto prevede il progetto che ha vinto il concorso internazionale indetto da Coima sgr per riqualificare l'area: se ne occuperanno gli studi Diller Scofidio + Renfro insieme a quello di Stefano Boeri. Coima Sgr ha comprato il Pirellino a un'asta indetta nel 2019 dal Comune di Milano. Oggi l'immobile rappresenta "una frattura urbana che interrompe le diverse parti dei quartieri circostanti: privo di certificazioni di sostenibilità, non conforme alle norme anti-sismiche, inefficiente per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021), 28 gen. (Adnkronos) - Il '' di, in via Pirelli 39, avrà al suo fianco una riedizione del Bosco verticale, unaresidenziale che con 1.700 metri quadri di vegetazione ridisegnerà lo skyline del quartiere Porta Nuova, tra Centrale e lo scalo Farini. E' quanto prevede il progetto che ha vinto il concorso internazionale indetto da Coima sgr per riqualificare l'area: se ne occuperanno gli studi Diller Scofidio + Renfro insieme a quello di Stefano Boeri. Coima Sgr ha comprato ila un'asta indetta nel 2019 dal Comune di. Oggi l'immobile rappresenta "una frattura urbana che interrompe le diverse parti dei quartieri circostanti: privo di certificazioni di sostenibilità, non conforme alle norme anti-sismiche, inefficiente per ...

LegaSalvini : #Morelli: Si avvicinano le elezioni? Beppe Sala assume 800 nuovi dipendenti pubblici!!! Addio modello Milano!!! Un… - emergency_ong : Siamo in una sindemia. La prima malattia si chiama Covid, la seconda povertà. Non avrei mai pensato, avendo vissuto… - BeppeSala : .@LaStatale di Milano è la prima Università in Europa e la quarta al mondo per studi scientifici sul #COVID19, come… - scovoleeknow : RT @trendafilizi: Raga sono disperata, ci hanno comunicato che riprendono le lezioni in presenza e sto cercando una stanza a Milano in zone… - gordongekko71 : @GIANGI774 @VitoCavarretta @danieledv79 @gaiatortora @mirkotursi Milano, 11 settembre 2018: Il Movimento 5 Ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano una Milano: una nuove torre 'verde' vicino al Pirellino Fortune Italia Ciclismo, Stefano Oldani: “Gilbert mi vuole con sé alla Milano-Sanremo. Al Giro mi sono fatto conoscere”

Il 2020 è stato un anno particolare per tutti, specialmente per i neo professionisti che si sono ritrovati di fronte ad una primissima annata ancor più complicata di ciò che si potevano aspettare. Tra ...

Easa autorizza i Boeing 737 Max a tornare in volo anche in Europa

Milano, 28 gen. (askanews) - I Boeing 737 Max potranno tornare in servizio, anche in Europa, con opportune modifiche, dopo circa 2 anni di stop, ...

Il 2020 è stato un anno particolare per tutti, specialmente per i neo professionisti che si sono ritrovati di fronte ad una primissima annata ancor più complicata di ciò che si potevano aspettare. Tra ...Milano, 28 gen. (askanews) - I Boeing 737 Max potranno tornare in servizio, anche in Europa, con opportune modifiche, dopo circa 2 anni di stop, ...