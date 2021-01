Milano, fa il bagno nel naviglio a gennaio per sfidare la polizia | video (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Presto prima che arrivi la polizia!", si sente nel video. Un ragazzo si tuffa nel naviglio a Milano per una bravata, con l'obiettivo di buttarsi nell'acqua gelida prima dell'arrivo della polizia. Sfida il freddo di gennaio, si toglie la maglia e si getta. Immediatamente risale aiutato da un amico. Guarda tutti i video Metro Milano NoneMilano Mezzi Pubblici NoneCinghiali Milano Navigli None Leggi su panorama (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Presto prima che arrivi la!", si sente nel. Un ragazzo si tuffa nelper una bravata, con l'obiettivo di buttarsi nell'acqua gelida prima dell'arrivo della. Sfida il freddo di, si toglie la maglia e si getta. Immediatamente risale aiutato da un amico. Guarda tutti iMetroNoneMezzi Pubblici NoneCinghialiNavigli None

rikierre : Milano è piccola,un bagno e una sala se non ti trovo in bagno sei in sala,figlio di puttana - addivinolaanton : @Mr_Mrk1 Pensa che io negli anni di Diego sono anfato a vedere delle partite in trasferta, due volte a Torino ed un… - leftiscooler : Le case minuscole di Milano con il citofono in bagno, il lavandino in corridoio e tre letti dove potrebbe starcene… - clefibeleos : Un appartamento bellissimo con vista mozzafiato su Milano. Ricordo ancora il bagno. Bellissimo. La carta igienica… - alealbertigraf : RT @GSforzesco: Francesco Hayez, Betsabea al bagno, 1834 ca. Penna e inchiostro nero, inchiostro bruno acquerellato, su traccia a matita, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano bagno Milano, fa il bagno nel naviglio a gennaio per sfidare la polizia | video Panorama Saggio e verità storica

«Anche noi lucchesi siamo stati feroci, perché quanto a violenza e razzismo, ci siamo comportati come i nazisti. Oggi trovo i germi di quel passato», dice l’autore ...

Ex bagnino e insegnante, ha adescato sul web minori anche di Gorizia: per lui divieto di social

Provvedimento del Questore di Milano. Secondo la questura ha contattato almeno 41 ragazzine tra il capoluogo isontino e quello meneghino, Viareggio, Firenze, Pistoia, Carrara e La Spezia. «Con l’avven ...

«Anche noi lucchesi siamo stati feroci, perché quanto a violenza e razzismo, ci siamo comportati come i nazisti. Oggi trovo i germi di quel passato», dice l’autore ...Provvedimento del Questore di Milano. Secondo la questura ha contattato almeno 41 ragazzine tra il capoluogo isontino e quello meneghino, Viareggio, Firenze, Pistoia, Carrara e La Spezia. «Con l’avven ...