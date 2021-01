Milan, Tonali, Bennacer e Mandzukic recuperano per il Bologna (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per la prima di ritorno sorride Stefano Pioli dopo il ko del derby di Coppa Italia. Dall’infermeria di Milanello arrivano buone notizie per il club primo in classifica. Ci saranno 3 recuperi importanti per la sfida con il Bologna di domenica. Sandro Tonali oggi ha svolto l’allenamento con il gruppo e, dunque, è da considerarsi recuperato per la trasferta di Bologna. Saranno tra i convocati di sabato anche Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, che hanno smaltito definitivamente i rispettivi infortuni. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Per la prima di ritorno sorride Stefano Pioli dopo il ko del derby di Coppa Italia. Dall’infermeria diello arrivano buone notizie per il club primo in classifica. Ci saranno 3 recuperi importanti per la sfida con ildi domenica. Sandrooggi ha svolto l’allenamento con il gruppo e, dunque, è da considerarsi recuperato per la trasferta di. Saranno tra i convocati di sabato anche Ismaele Mario, che hanno smaltito definitivamente i rispettivi infortuni. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

