Milan | Tomori | “Ho scelto questo club per la storia”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il nuovo difensore delFikayo, terzo acquisto della finestra invernale dicalciomercato, si è presentato alla stampa oggi aello, raccontando le sue emozioni e i suoi obiettivi rossoneri, dopo il debutto ufficiale nel Derby di Coppa Italia. Qui tutte le sue dichiarazioni, che sono state trasmesse in diretta su ACOfficial App.SUBITO PRONTO A GIOCARE"Sono molto felice di essere qui e di poter giocare di nuovo, ho trovato la squadra in un momento positivo e voglio aiutarla nel miglior modo possibile sul campo come ho fatto martedì, anche se sfortunatamente non abbiamo trovato la vittoria. Giocare e allenarsi con giocatori come Ibra e Mandžuki? può solo essermi d'aiuto, voglio e sono pronto a imparare da loro, a cogliere il meglio. Al fianco di Romagnoli mi sono trovato bene ...