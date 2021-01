Milan | che gennaio da incubo | è buio a San Siro | News

mauro_suma : @milanista81 @lucaserafini4 @reddevilrm @mirabeack @tcarapezza @MilanNewsit Ragazzi voglio che vi fidiate: non cont… - ZZiliani : Il #Milan inseguiva il passaggio alla semifinale, #Ibra la sola cosa che davvero gli sta a cuore, il culto della pe… - Inter : ??? | #INTERPODCAST Che rumore fanno le reti di #Lukaku e #Eriksen nel #DerbyMilano? ???? Scopriamolo grazie ai mic… - milan_passione : @Zorochan_1 @tcarapezza @dello__98 Io credo che da questo scambio l’Inter esca molto rafforzata - MBrugnolotti : RT @paolobocciarel1: Tra tamponi fatti/non fatti (Juve e Lazio), esami farlocchi (Juve), fughe dalle zone rosse (Juve), insulti razzisti (M… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan che

Sport Fanpage

GENOVA - Patrick Cutrone, il 23enne che ha passato una vita al Milan, potrebbe arrivare al Genoa per sostituire Scamacca vicino alla Juventus. Ma occhio ad un mercato dove molti club, impegnati per la ...(ANSA) – MILANO, 28 GEN – "Se credo nello scudetto? Certo, sono arrivato con il Milan in cima e lo scudetto è un obiettivo a cui dobbiamo aspirare. Tutti noi ci crediamo, non dobbiamo avere paura di d ...