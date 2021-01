Milan, Calhanoglu dona una maglia al reparto di pediatria dell’ospedale di Taranto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bel gesto di Hakan Calhanoglu. Il trequartista del Milan, al momento ai box perché ancora positivo al coronavirus, ha donato una maglia autografata al reparto di pediatria dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Un gesto di solidarietà per dare un po’ di serenità ai piccoli degenti alle prese con malattie complicate: “I ragazzi tifosi del Milan saranno felicissimi. Mi è arrivata la maglia autografata da Calhanoglu, che ringraziamo insieme al nostro amico Thomas Molendini, per i bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” del SS. Annunziata di Taranto, che presto consegneremo”, spiega Ignazio D’Andria. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bel gesto di Hakan. Il trequartista del, al momento ai box perché ancora positivo al coronavirus, hato unaautografata aldiSantissima Annunziata di. Un gesto di solidarietà per dare un po’ di serenità ai piccoli degenti alle prese con malattie complicate: “I ragazzi tifosi delsaranno felicissimi. Mi è arrivata laautografata da, che ringraziamo insieme al nostro amico Thomas Molendini, per i bambini deldi Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” del SS. Annunziata di, che presto consegneremo”, spiega Ignazio D’Andria. SportFace.

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per il derby #intermilan #Mandzukic #Bennacer #Gabbia #Tonali #Calhanoglu #Donnarumma (squalifica) - SimoneGambino : Inevitabilmente pesano le assenze, due su tutte. Calhanoglu non ha un alter-ego in questo Milan e da 8 giornate ma… - Moon13_me : RT @AnsaPuglia: Calcio: Calhanoglu dona maglia a reparto pediatria Taranto. Gesto solidarietà giocatore Milan all'Oncoematologia Nadia Toff… - Antoniodnaross1 : RT @AnsaPuglia: Calcio: Calhanoglu dona maglia a reparto pediatria Taranto. Gesto solidarietà giocatore Milan all'Oncoematologia Nadia Toff… - rep_bari : Calhanoglu dona la maglia numero 10 autografata del Milan ai bambini del reparto di Oncologia di Taranto [aggiornam… -