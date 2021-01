Milan, a Bologna Pioli perde pezzi importanti dell’ artiglieria rossonera (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Milan a Bologna non avrà Hakan Calhanoglu. Il turco è ancora a casa, all'undicesimo giorno di positività, e al Milan non c'è nessuno che abbia superato il Covid prima di 13-14 giorni. Tra l'altro nel suo caso va detto che all'inizio ha avuto anche qualche piccolo sintomo. Anche se dovesse negativizzarsi, non ha senso affrettare i tempi, perché si è visto con Rebic e Krunic che catapultare in campo immediatamente un giocatore reduce dalla malattia può essere controproducente, dei leggeri postumi si possono far sentire. L'assenza di Calha si aggiunge a quella certa di Simon Kjaer, che nel corso del derby di Coppa Italia si è infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana.caption id="attachment 860213" align="alignnone" width="3000" Calhanoglu (Getty ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilnon avrà Hakan Calhanoglu. Il turco è ancora a casa, all'undicesimo giorno di positività, e alnon c'è nessuno che abbia superato il Covid prima di 13-14 giorni. Tra l'altro nel suo caso va detto che all'inizio ha avuto anche qualche piccolo sintomo. Anche se dovesse negativizzarsi, non ha senso affrettare i tempi, perché si è visto con Rebic e Krunic che catapultare in campo immediatamente un giocatore reduce dalla malattia può essere controproducente, dei leggeri postumi si possono far sentire. L'assenza di Calha si aggiunge a quella certa di Simon Kjaer, che nel corso del derby di Coppa Italia si è infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana.caption id="attachment 860213" align="alignnone" width="3000" Calhanoglu (Getty ...

AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - SkySport : Milan, Calhanoglu ancora positivo. A Bologna senza Kjaer, ma torna Bennacer - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - ItaSportPress : Milan, a Bologna Pioli perde pezzi importanti dell' artiglieria rossonera - - Nando_pineda18 : RT @AntoVitiello: #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic -