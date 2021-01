Migranti, l’Onu: “Italia responsabile per la strage dei bambini dell’ottobre 2013” (Di giovedì 28 gennaio 2021) È stata definita violazione del diritto alla vita. “L’Italia ha fallito, avrebbe dovuto tutelare il diritto alla vita di oltre 200 Migranti, tra cui 60 bambini, che erano a bordo di un’imbarcazione salpata dalla Libia e affondata nel Mediterraneo nell’ottobre del 2013”. È un verdetto storico quello del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, che risponde così ad un ricorso sulla strage di Lampedusa di oltre sette anni fa, presentato da alcuni sopravvissuti rappresentati dall’avvocato Andrea Saccucci. Il Comitato per i diritti umani ritiene che l’Italia “non abbia risposto prontamente a varie chiamate di soccorso” giunte dalla barca partita nella notte del 10 ottobre 2013 dal porto libico di Zuwarah con a bordo oltre 400 adulti e bambini. In ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) È stata definita violazione del diritto alla vita. “L’ha fallito, avrebbe dovuto tutelare il diritto alla vita di oltre 200, tra cui 60, che erano a bordo di un’imbarcazione salpata dalla Libia e affondata nel Mediterraneo nell’ottobre del”. È un verdetto storico quello del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, che risponde così ad un ricorso sulladi Lampedusa di oltre sette anni fa, presentato da alcuni sopravvissuti rappresentati dall’avvocato Andrea Saccucci. Il Comitato per i diritti umani ritiene che l’“non abbia risposto prontamente a varie chiamate di soccorso” giunte dalla barca partita nella notte del 10 ottobredal porto libico di Zuwarah con a bordo oltre 400 adulti e. In ...

