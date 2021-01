Michele Bravi in anteprima con “La geografia del buio” in diretta Facebook alle ore 15 giovedì 28 gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Michele Bravi è il protagonista del talk “Programma” con Claudia Rossi e Andrea Conti in diretta sulla pagina Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e di FqMagazine. Il cantautore presenterà il nuovo album “La geografia del buio”, in anteprima giovedì 28 gennaio dalle ore 15 . Il disco uscirà il 29 gennaio dopo diversi slittamenti. “La geografia del buio” era già pronto ad uscire la scorsa primavera poi la pandemia ha bloccato tutto il progetto promozionale. A distanza di quattro anni da “Anime di carta”, l’album certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino “Il diario degli errori”, Michele Bravi torna con un nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021)è il protagonista del talk “Programma” con Claudia Rossi e Andrea Conti insulla paginae YouTube de Il Fatto Quotidiano e di FqMagazine. Il cantautore presenterà il nuovo album “Ladel”, in28ore 15 . Il disco uscirà il 29dopo diversi slittamenti. “Ladel” era già pronto ad uscire la scorsa primavera poi la pandemia ha bloccato tutto il progetto promozionale. A distanza di quattro anni da “Anime di carta”, l’album certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino “Il diario degli errori”,torna con un nuovo ...

IlContiAndrea : ?? #Programma torna giovedì 28 gennaio alle ore 15! @claudoe ed io ospiteremo @michele_bravi che ci presenterà in an… - IlContiAndrea : Una cosa va detta. La presentazione stampa di @michele_bravi oggi era tecnicamente perfetta e tra le migliori a cui… - Radio1Rai : “Il bacio è l'immagine che, più di ogni altra, trasforma il male in pittura d’oro e la cicatrice del trauma in una… - IlContiAndrea : Michele Bravi in anteprima con #Lageografiadelbuio in diretta Facebook su @fattoquotidiano e @FQMagazineit alle ore… - lauragratteri : RT @SemplicementeMM: Non è da tutti attraversare l'inferno e saperlo raccontare @michele_bravi ?? -