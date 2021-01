"Mica siamo tutti così st***i". Caterina Balivo al Cantante mascherato, il clamoroso botta e risposta sullo slippino | Guarda (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'assenza ormai prolungata di Caterina Balivo da Rai1 e dalla tv continua a far discutere i fan (e gli hater) sui social. L'ex conduttrice di Vieni da me, programma lasciato per prendersi un periodo "sabbatico" con la famiglia e ricaricare le pile in vista di nuove sfide professionali (da mesi si sussurra di un programma in prima serata, qualcuno ha abbozzato addirittura Domenica In per il dopo Mara Venier), tornerà come giudice dello show vip Il Cantante mascherato, con Milly Carlucci. "Sono contenta di tornare a Rai1, dove è tutto partito nel ‘99 - ha spiegato -. Contenta di lavorare con Milly, ero la sua valletta nel 2000. Lasciare Vieni da me è stata una mia scelta. Ho detto sì a Il Cantante mascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire". Un telespettatore ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'assenza ormai prolungata dida Rai1 e dalla tv continua a far discutere i fan (e gli hater) sui social. L'ex conduttrice di Vieni da me, programma lasciato per prendersi un periodo "sabbatico" con la famiglia e ricaricare le pile in vista di nuove sfide professionali (da mesi si sussurra di un programma in prima serata, qualcuno ha abbozzato addirittura Domenica In per il dopo Mara Venier), tornerà come giudice dello show vip Il, con Milly Carlucci. "Sono contenta di tornare a Rai1, dove è tutto partito nel ‘99 - ha spiegato -. Contenta di lavorare con Milly, ero la sua valletta nel 2000. Lasciare Vieni da me è stata una mia scelta. Ho detto sì a Ilperché ho voglia di divertirmi e divertire". Un telespettatore ha ...

