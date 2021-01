Metodi di trasloco alternativi da non ripetere a casa | video

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Queste ragazze, nonostante la buona volontà, cercano in tutti i modi di portare al piano superiore un televisore. Sono in quattro, due sul balcone che cercano di tirare le corde per far arrivare la tv, e due sotto che cercano di spingerla. Peccato che il sistema non abbia funzionato molto bene: alle due ragazze in basso sfugge di mano e scivola in piscina. Una fine molto triste per quel povero televisore. Non ci passava proprio dalla porta? Guarda tutti idivertenti Nonna Goal Divertente NoneAllenamento Palestra Divertente NoneDivertente Maiale Natale