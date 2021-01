Meteo Roma | previsioni per venerdì 29 gennaio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Domani mattinata con cielo tuttalpiù parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio e in serata nubi compatte e possibilità di lievi precipitazioni. In serata migliora, con sprazzi di sereno alternati a nuvole. Temperature tra 5 e 15 gradi.Lazio:per mercoledì 29Addensamenti nuvolosi mattina e pomeriggio, con possibili piogge a cavallo tra ore pomeridiane e serali. In nottata migliora con ampie schiarite miste a nuvole di passaggio. Temperature tra 2 e 15 gradi.Italia:per mercoledì 29Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con deboli piogge diffuse specie al Nord-Est. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle Alpi di confine e su Friuli, Veneto egna, asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata tempo ...