METEO Italia. Clima più mite, ma nel weekend tornerà FORTE MALTEMPO (Di giovedì 28 gennaio 2021) METEO SINO AL 3 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Negli ultimi giorni abbiamo avuto una fase di Clima più rigido associato a qualche spruzzata di neve fino a bassa quota lungo il versante adriatico, in particolare sulla Puglia, ed in alcune aree interne del Sud. Gelate anche forti hanno coinvolto il resto d’Italia. Ora lo scenario sta cambiando, per il subentrare d’aria molto più mite da occidente che chiuderà questa fase invernale. Il flusso di correnti più temperate oceaniche tendono però indebolire il tentativo dell’anticiclone di conquistare l’Italia. Veloci perturbazioni iniziano a lambire la Penisola, portando fenomeni più consistenti sull’Arco Alpino. Le correnti tra ovest e nord-ovest piloteranno aria umida sull’Italia, con i massimi anticiclonici collocati sul Basso ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021)SINO AL 3 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Negli ultimi giorni abbiamo avuto una fase dipiù rigido associato a qualche spruzzata di neve fino a bassa quota lungo il versante adriatico, in particolare sulla Puglia, ed in alcune aree interne del Sud. Gelate anche forti hanno coinvolto il resto d’. Ora lo scenario sta cambiando, per il subentrare d’aria molto piùda occidente che chiuderà questa fase invernale. Il flusso di correnti più temperate oceaniche tendono però indebolire il tentativo dell’anticiclone di conquistare l’. Veloci perturbazioni iniziano a lambire la Penisola, portando fenomeni più consistenti sull’Arco Alpino. Le correnti tra ovest e nord-ovest piloteranno aria umida sull’, con i massimi anticiclonici collocati sul Basso ...

GazzettinoL : Andrea Capobianchi nuovo team manager della UNICUSANO PIELLE LIVORNO Programmi televisivi Ora in Tv Giovedi 28 Genn… - Vivodisogniebas : RT @CentroMeteoITA: #METEO – peggioramento alle porte, entro il #WEEKEND tornano piogge e neve in #ITALIA #28gennaio - CentroMeteoITA : #METEO – peggioramento alle porte, entro il #WEEKEND tornano piogge e neve in #ITALIA #28gennaio - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 28/01/2021 diramato dal @DPCgov ieri 27/01/… - Bt40021531 : RT @ilmeteoit: #Meteo #FEBBRAIO: vortice polare a pezzi, prospettive gelide anche per l'Italia -