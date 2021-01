Meteo del 29 gennaio: previsti peggioramenti sulla penisola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella giornata di venerdì 29 gennaio, l’Italia sarà colpita da un generale peggioramento delle condizioni Meteo. Ciononostante, le temperature sulla penisola, sia massime sia minime, saranno in aumento su tutto lo stivale. Le previsioni: nuvolosità e precipitazioni Nella mattinata di venerdì, il cielo sarà coperto, e porterà pioviggine sparsa in particolare modo nelle regioni di nord-est e di centro-sud. Durante il pomeriggio, le precipitazioni generalmente diminuiranno. Rimarranno colpite dal maltempo le regioni del sud, come Campania, Basilicata e Calabria, su cui fino a sera si abbatteranno lievi precipitazioni. Nella zona del nord e del centro Italia, invece, il tempo subirà un progressivo miglioramento nel corso della giornata, con schiarite verso sera. Arriva la fine dell’inverno? Gli esperti di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella giornata di venerdì 29, l’Italia sarà colpita da un generale peggioramento delle condizioni. Ciononostante, le temperature, sia massime sia minime, saranno in aumento su tutto lo stivale. Le previsioni: nuvolosità e precipitazioni Nella mattinata di venerdì, il cielo sarà coperto, e porterà pioviggine sparsa in particolare modo nelle regioni di nord-est e di centro-sud. Durante il pomeriggio, le precipitazioni generalmente diminuiranno. Rimarranno colpite dal maltempo le regioni del sud, come Campania, Basilicata e Calabria, su cui fino a sera si abbatteranno lievi precipitazioni. Nella zona del nord e del centro Italia, invece, il tempo subirà un progressivo miglioramento nel corso della giornata, con schiarite verso sera. Arriva la fine dell’inverno? Gli esperti di ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA per rischio idrogeologico, giovedì #28gennaio, in Abruzzo. ? L'allerta meteo-idro ti avvisa che p… - marcobardazzi : Ormai al mattino è un abitudine: controllare il meteo a Yakutsk. Oggi è “solo” -47C (la nebbia non manca mai), risp… - DPCgov : ???? #allertaROSSA, sabato #23gennaio, su parte dell'Emilia-Romagna ???? #allertaARANCIONE su tre regioni e ??… - zazoomblog : Meteo del 29 gennaio: previsti peggioramenti sulla penisola - #Meteo #gennaio: #previsti - infoitinterno : Meteo a Napoli: le previsioni del 28 gennaio -