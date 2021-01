Merlo “Tanti mi chiamano per il nuovo gruppo al Senato” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Non c’è nessun problema con il nuovo gruppo”. Lo ha detto il Senatore Ricardo Merlo, sottosegretario agli Esteri e promotore del gruppo Europeisti-Maie-Centro Democratico in Senato per sostenere il premier Giuseppe Conte. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Non c’è nessun problema con il”. Lo ha detto ilre Ricardo, sottosegretario agli Esteri e promotore delEuropeisti-Maie-Centro Democratico inper sostenere il premier Giuseppe Conte. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

Il debutto degli europeisti: "Conte è l'unica soluzione"

"Abbiamo come punto di riferimento il premier Conte: per noi è l'unica soluzione per poter continuare ad andare avanti in questa legislatura". Eccolo Ricardo Antonio Merlo, il capo ultrà di Giuseppe C ...

"Abbiamo come punto di riferimento il premier Conte: per noi è l'unica soluzione per poter continuare ad andare avanti in questa legislatura". Eccolo Ricardo Antonio Merlo, il capo ultrà di Giuseppe C ...