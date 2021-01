Mercogliano, automobilista ubriaco si sdraia in mezzo alla carreggiata: denunciato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cronaca di Avellino: i Carabinieri hanno denunciato un 40enne che qualche giorno fa si è sdraiato sulla carreggiata della SS 7Bis a Mercogliano. I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato un 40enne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. È accaduto qualche giorno fa a Mercogliano, sulla SS 7Bis, in orario pomeridiano: l’automobilista, Leggi su 2anews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cronaca di Avellino: i Carabinieri hannoun 40enne che qualche giorno fa si èto sulladella SS 7Bis a. I Carabinieri della Stazione dihannoun 40enne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. È accaduto qualche giorno fa a, sulla SS 7Bis, in orario pomeridiano: l’

in evidente stato di ebrezza, ferma l'auto al centro della carreggiata e si sdraia per terra, rischiando di essere investito.